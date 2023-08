Le Brabant flamand mise sur la culture du tournesol, "qui résiste bien à la sécheresse"

Plus besoin de se rendre dans le sud de la France pour trouver des champs de tournesols. Ces derniers poussent maintenant également en Brabant flamand. La province veut d’ailleurs promouvoir ce type de culture, qui est devenu possible à la suite du réchauffement climatique et des étés plus tempérés.

"Le changement climatique se manifeste et nous met devant de nouveaux défis", souligne Tom Dehaene, député provincial pour l’Agriculture et l’Horticulture. "Les fermiers cherchent des réponses aux conditions météorologiques extrêmes. C’est là que le tournesol fait son apparition".

"Le tournesol profite de nos étés plus chauds. Ses racines profondes et robustes peuvent descendre jusqu’à 2 mètres dans le sol. Il peut ainsi supporter mieux que d’autres plantes de longues périodes de sécheresse", expliquait Kathelijne Ferket à Radio 2. Elle est chercheuse dans le domaine de l’agriculture en Brabant flamand (Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant).