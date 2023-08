Le nombre de détenus qui doivent dormir sur le sol augmente, surtout en Flandre

Selon l'administration, de nouvelles capacités sont systématiquement déployées. Une deuxième maison de détention de 57 places a été ouverte au début du mois de juillet dans la commune bruxelloise de Forest. D'ici la fin de cette année, 120 nouvelles places doivent s'ouvrir à l'ancienne prison de Termonde (Flandre orientale). Plusieurs nouvelles maisons de détention devraient voir le jour dans l'année à venir.

Et la rénovation de la prison d'Ypres (Flandre occidentale) devrait s'achever, libérant encore 170 places. La construction annoncée des prisons de Sugny (Vresse-sur-Semois) et de Bourg-Léopold (Limbourg), ainsi que les extensions envisagées dans les centres de psychiatrie légale (CPL) d'Alost (Flandre orientale) et de Paifve (province de Liège) devraient, à terme, permettre de réduire la surpopulation carcérale belge.