Le premier transport européen par drone d’une cargaison médicale a eu lieu à Saint-Trond

L'appareil, un EH216 fabriqué par la société EHang Holdings Limited, est un avion biplace à 16 moteurs à propulsion électrique, qui se déplace à une vitesse de croisière de 130 km/h et peut rester en l'air jusqu'à 30 minutes en parcourant 40 km. Le vol a été organisé par la société Helicus, basée en Belgique, qui développe des drones destinés à un usage médical.

D’après le CEO de Helicus, Mikael Shamim, il s’agissait de la première fois que ce type d'appareil volait dans le ciel belge et qu'il était utilisé à des fins médicales en Europe. "Jusqu'à présent, aucun drone de ce type n'avait pu voler aussi près d'une agglomération", affirmait le CEO. Selon Mikael Hamim, cet essai a été "très important pour préparer la prochaine étape, qui consistera en une utilisation quotidienne de drones pour le transport de matériel médical".

Il reste toutefois encore beaucoup à faire au niveau européen avant que cette nouvelle étape ne soit franchie. Selon la première échevine de Saint-Trond et députée européenne Hilde Vautmans (Open VLD), l'Union européenne y travaille. "Mais comme vous pouvez le constater, la technologie et l'innovation évoluent plus vite que les réglementations".