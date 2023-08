Le renouvellement du permis des travailleurs saisonniers a été simplifié

Les travailleurs saisonniers originaires des pays de l'Union européenne ne devront plus demander le renouvellement de leur permis de séjour s'ils travaillent en Belgique pendant plus de trois mois. C’est qu’annonce ce mercredi la Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration Nicole de Moor, précisant qu’il s’agit d’une simplification de la procédure.