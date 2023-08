Verdict du procès des attentats : six accusés coupables sur toute la ligne, deux partiellement, deux acquittés

Mes Adrien Masset et Guillaume Lys, deux représentants de la partie civile, se sont réjouis mardi soir des décisions prises par le jury de la cour d'assises. "Ça a été un long processus qu'on est content de voir aboutir", a abondé Me Lys. "Il y avait beaucoup d'erreurs judiciaires si on écoutait la défense mais, finalement, toutes les personnes dans le box ont été condamnées. Peut-être pas pour assassinats, mais les responsabilités pénales ont été prises pour chacun."

Il y a eu "un gros travail de détail" poussé par une "volonté de nuances", a également pointé le pénaliste. "Sur les faits, on a été suivis et sur la façon dont ils ont été révélés aussi". Me Masset a salué "un arrêt bien motivé qui fait bien la distinction entre chacun des accusés". "Pour la partie civile, c'est une satisfaction de constater que ces terribles attentats sont le fait d'une cellule terroriste et qu'il s'en trouve six dans le box qui sont reconnus coupable de ces attentats. Ils sont tous dans le box également reconnus coupables de participation aux activités d'un groupe terroriste. C'est donc dire aussi que Bruxelles était le prolongement de Paris (...) et que cela demeure dans une logique mortifère assez ahurissante", a commenté l'homme de loi. Pour les jurés, "c'était une épreuve humaine et psychologique, ils n'en ressortiront pas indemnes. Mais on a pu mener cette affaire à bon port et c'est un verdict sérieux, motivé, charpenté. Je crois que c'est du bon travail de justice", a-t-il conclu.