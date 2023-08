Dossier azote : N-VA et Open VLD déposent une proposition au Parlement flamand, sans le CD&V

A la suite du blocage du dossier azote et l’absence d’accord avec le CD&V sur un décret, la ministre Zuhal Demir (N-VA) a envoyé la semaine dernière deux instructions ministérielles à toutes les autorités flamandes qui octroient des permis, pour éviter autant que possible un arrêt de délivrance ou de prolongation de permis. Selon la N-VA et Open VLD, l'annulation récente - par le Conseil flamand du contentieux des permis - du permis d'environnement accordé pour le craqueur d'éthane que le géant de la chimie Ineos souhaite construire dans le port d'Anvers, non loin d'un site naturel, démontre qu’un accord sur un décret est urgent. Les deux partis optent donc pour un chemin politique inhabituel, en passant par une initiative au Parlement flamand.

La démarche vise à "passer à la vitesse supérieure et à débloquer le dossier de l'azote de cette manière". Le CD&V ne co-signe pas la proposition de décret puisque le parti a conditionné son soutien à l'accord sur le Plan azote au résultat de l'étude d'impact environnemental sur ses deux demandes de compensation externe et l'adaptation des seuils d'émission.