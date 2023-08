Le Conseil d'Etat français rejette une requête belge contre un projet de parc éolien à Dunkerque

Ce projet, qui comprend la construction de 46 éoliennes de 300 mètres de haut, empoissonne depuis des années les relations belgo-françaises. Les habitants des communes côtières voisines de la frontière craignent les nuisances visuelles, le port d'Ostende est mécontent car les routes maritimes historiques à destination et en provenance du Royaume-Uni risquent d'être entravées.

Le gouvernement fédéral, la Région flamande, la commune de La Panne et le port d'Ostende ont déposé en juillet 2021 une requête devant le tribunal administratif de Lille pour obtenir l'annulation du projet, porté par la société Eoliennes en mer de Dunkerque (EMD), un consortium regroupant notamment les géants français EDF et RTE. Les requérants estimaient que le débat public relatif au projet de parc éolien, qui s'était tenu du 14 septembre au 20 décembre 2020, n'avait pas été mené correctement. D'une part, du fait de la crise sanitaire causée par le coronavirus qui n'a pas permis à l'ensemble des personnes susceptibles d'y participer de le faire, d'autre part, du fait du manque d'accessibilité des informations pour un public majoritairement néerlandophone.

Ils soutenaient également le caractère incomplet de ce débat public sur la description des impacts sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Par une ordonnance du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille avait transmis au Conseil d'État les demandes des requérants. Ce dernier, confirmant sa compétence pour juger de ce recours, les a rejetées le 10 juillet dernier, selon des médias français.

La concertation post-débat public du projet est toujours en cours. L'enquête publique devrait avoir lieu, selon le calendrier prévisionnel, dans le courant de l'année 2023. "Nous avons pris connaissance de l'arrêt du Conseil d'État français. L'ouverture d'un dossier était une étape nécessaire pour sauvegarder nos droits", a réagi le ministre de la Justice et de la Mer du Nord, Vincent Van Quickenborne. "De plus, nous sommes toujours en pourparlers avec le gouvernement français pour arriver à une solution et nous poursuivrons donc ce dialogue de manière constructive. Nous participerons également à l'enquête publique prévue cet automne", a ajouté le ministre fédéral.