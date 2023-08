Les règles relatives aux marchés publics renforcées pour éviter l’espionnage étranger

De nouvelles règles plus strictes sont prévues pour les marchés publics afin de mieux protéger la Belgique contre l'espionnage et le sabotage, indiquent ce jeudi les ministres de la Justice Vincent Van Quickenborne et de la Défense Ludivine Dedonder. Elles ont été ratifiées par le conseil des ministres. Les entreprises qui ne sont pas dignes de confiance ou qui ne peuvent pas garantir la sécurité des données seront ainsi plus rapidement exclues des marchés publics. "Nous ne pouvons pas rester aveugles face aux risques qui guettent notre sécurité nationale", déclare le ministre Van Quickenborne.