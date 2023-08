"Madam Bakster" a accouché d’une fille de son mari Kobe décédé il y a 18 mois

La Chambre adoptait en séance plénière, le 30 juin dernier, un projet de loi permettant au partenaire survivant de procéder à l’utilisation de gamètes et d’embryons congelés jusqu’à 5 ans après le décès de l’autre auteur du projet parental. Et non plus jusqu’à 2 ans.

Cette mesure doit permettre aux femmes concernées de bénéficier de plus de temps pour faire le deuil de leur partenaire et de prendre une décision bien réfléchie sur le projet d’être enceinte via insémination post-mortem, a souligné le ministre Frank Vandenbroucke. "Je suis reconnaissante que personne ne doive plus vivre cette course contre la montre et l’énorme pression que j’ai ressentie", avait déclaré Laura Verhulst fin juin dernier.