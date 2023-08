Un distributeur de billets endommagé par trois explosions à Tielt-Winge

On ignore à ce stade qui sont les auteurs de l’attaque et s’ils ont pu emporter le contenu du distributeur. Le parquet de Louvain a été avisé des faits et travaille avec la police. "Les images des caméras de surveillance ont été requises. Nous allons essayer d’appréhender les auteurs", indiquait le bourgmestre Beeken.

Le laboratoire scientifique de la police fédérale a été dépêché sur place, ainsi que le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs (SEDEE) de la Défense.

Ce n’est pas la première fois que Tielt-Winge est victime d’une attaque à l’explosif. "Cela s’est déjà produit par le passé à deux reprises au Gouden Kruispunt. A l’époque, les auteurs ont pu être appréhendés. C’est aussi la raison pour laquelle il n’y a plus qu’un distributeur de billets à cet endroit, au lieu de deux. Reste à voir si celui qui a été attaqué sera réinstallé", précisait Rudi Beeken.

"Le Gouden Kruispunt est une zone criminogène après la fermeture des magasins du centre commercial. Il n’y a pas de contrôle social, il y fait noir. La police patrouille toutes les heures, mais elle ne reste sur place que 2 minutes et il y a encore 58 autres minutes dans une heure où elle n’est pas sur place", concluait le bourgmestre au micro de Radio 2.