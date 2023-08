Des scientifiques de l'UCL identifient une clef pour une détection plus fiable de la maladie d'Alzheimer

Pour mener à bien leurs travaux, les scientifiques ont comparé la protéine tau agrégée (au centre des préoccupations depuis 30 ans d’études) et la même protéine soluble (non agrégée). Sous cette forme, elle présente l'avantage de pouvoir être caractérisée du vivant des patients, et cela par une ponction lombaire (réalisable dès aujourd'hui) ou une prise de sang (envisageable dans le futur).

"L'originalité du travail est d'avoir comparé la protéine soluble et les agrégats, alors que l'essentiel des biochimistes travaillent sur les agrégats, visibles au microscope", souligne le professeur Bernard Hanseeuw. Sur un plan plus fondamental, cette comparaison permet de mieux comprendre le processus d'agrégation qui est à l'origine des maladies neuro-dégénératives, et ouvre la voie à des diagnostics plus fiables, voire même à d'éventuels traitements.

En Belgique, environ 100.000 personnes souffrent de démence. La majorité d'entre elles sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Une minorité souffre par contre de tauopathies primaires telles que la dégénérescence cortico-basale, la maladie de Pick ou la dégénérescence du lobe fronto-temporal.