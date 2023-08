"Dieselgate" : Volkswagen devra verser des dommages et intérêts aux acheteurs belges lésés

Dans une première réaction, l'organisation de consommateurs Test Achats estime ce vendredi que le jugement rendu par le tribunal de première instance de Bruxelles est "historique et d'une grande portée pour la protection des consommateurs en Belgique et dans toute l'Europe". "Il s'agit d'une nouvelle victoire dans cette affaire et d'un pas vers l'indemnisation des consommateurs lésés", a déclaré Ortwin Huysmans de Test Achats.

"La mesure s'appliquera non seulement aux véhicules Volkswagen, mais aussi à tous les véhicules équipés d'un moteur EA189, qu'ils aient été produits pour VW ou non, y compris Audi, Seat et Skoda. "Le tribunal reconnaît par ce jugement que le groupe Volkswagen s'est rendu coupable de fraude, en violation du code de droit économique belge, en trompant les consommateurs et en dissimulant des informations". Test Achats s'engage à ce que les consommateurs concernés reçoivent plus d'informations et de détails d'ici la fin de l'été.