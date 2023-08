L'ex-militaire qui a menacé Alexander De Croo a été remis aux autorités judiciaires belges

L'individu âgé de 30 ans et qui n’avait plus exercé d’activité militaire depuis juillet 2022, selon la ministre de la Défense, avait diffusé sur les réseaux sociaux le 7 juillet dernier une vidéo où on le voyait tirer quatre coups de feu sur une photo du Premier ministre Alexander De Croo, accrochée à un arbre en forêt. Il y déclarait aussi se trouver en Norvège, où il affirmait vouloir tenter d’échapper à l’armée.

Le parquet du Limbourg, où réside l'intéressé, avait immédiatement ouvert une enquête, reprise depuis lors par le parquet fédéral. Les services de police étaient conscients que l'homme souffrait de problèmes psychologiques tout en entretenant des sympathies pour les idées d'extrême droite. Membre d'une bande de motards, il avait déjà eu maille à partir avec la justice par le passé.