Météo instable en juillet : la Côte belge a enregistré 10% de nuitées en moins

Les établissements touristiques de la Côte belge ont enregistré une baisse de 10% du nombre de nuitées durant le mois de juillet par rapport à la même époque l'an dernier. C'est ce que révèlent les chiffres publiés ce vendredi par l'office du tourisme Westtoer. Quelque 5 millions de nuitées touristiques ont été réservées au littoral pendant le premier mois des vacances scolaires d’été. La météo mitigée et le début plus tardif des vacances pour les écoliers francophones expliquent partiellement le nombre plus restreint de touristes. Westtoer a néanmoins constaté la présence accrue de visiteurs allemands.