Pourquoi le quartier des prostituées en vitrine est-il situé à la rue d’Aerschot à Schaerbeek ?

Dans tous les quartiers que nous venons de citer, la prostitution n'existe plus aujourd'hui. Le quartier où elle subsiste, en revanche, est le quartier Nord. Avant même la construction de la première gare du Nord en 1841, il y avait déjà des maisons closes. Dans plusieurs auberges et théâtres de ce quartier, l'ambiance était plutôt libertine. On y dansait, on y chantait, on y buvait et, entre les deux, le sexe tarifé se pratiquait également.

Mais peu à peu, ces maisons closes ont dû céder la place à la construction de la première gare du Nord (voir photo ci-dessous), qui se trouvait alors encore sur la place Rogier. Bien que le quartiers ait changé à la suite de cette intervention urbanistique, la prostitution a continué d'y exister, mais sous une nouvelle forme dans les ruelles autour de la Place Rogier.

Tout comme les quartiers des ports sont souvent des lieux de prostitution, il en va de même des quartiers des grandes gares, de nombreuses personnes y entrent et sortent de la ville. Ces voies d'accès étaient l'endroit idéal pour que les prostituées recrutent des clients. Plus tard, l'activité s'est également étendue aux communes limitrophes de Saint-Josse et de Schaerbeek.