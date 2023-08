Le chicon, une histoire bien bruxelloise ?

Appelé aussi chicorée witloof - un terme introduit par les producteurs flamands, qui en sont aujourd’hui les plus grands exportateurs -, le légume blanc qui pousse dans l’obscurité est souvent boudé par les enfants à cause de son goût légèrement amer, mais encensé par les cuisiniers qui savent qu’un chicon bien braisé fait fondre tous les convives. C’est un produit du terroir dont les Belges sont fiers, alors que la culture de la chicorée est inscrite depuis le printemps 2021 à l'Inventaire bruxellois du patrimoine culturel immatériel. Elle y a rejoint la culture du fritkot, de la bière et de la tradition du spéculoos, notamment.

Pourtant, l’origine de notre célèbre chicon est quelque peu incertaine. La plante sauvage "chicorée" (Cichorium intybus var. foliosum) est cultivée depuis des siècles pour sa racine et ses feuilles vertes, qui auraient même des vertus médicinales. Ce serait dans le nord-est de Bruxelles qu'au milieu du XIXe siècle la plante fut améliorée et ses feuilles blanchies pour aboutir à une forme compacte et fermée créant le chicon. Un légume qui est donc assez récent.