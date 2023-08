De hauts responsables de la police et de la justice albanaise arrêtés grâce à l’aide de la Belgique

Ce scandale fait les choux gras des médias albanais depuis plusieurs jours : plusieurs hauts responsables de la police et de la justice ont été arrêtés dans le cadre d'une vaste enquête pour meurtre, corruption et trafic de stupéfiants. Et l'enquête a aussi un lien avec notre pays, puisque les informations provenaient - entre autres – du démantèlement il y a deux ans par la justice belge du réseau de téléphones cryptés SKY ECC utilisé par des criminels pour communiquer secrètement.