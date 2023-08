Il y a 30 ans, le décès brutal du roi Baudouin provoquait une énorme émotion populaire

Les manifestations populaires atteignent leur apogée le 7 août lors des funérailles du chef de l'État. Les obsèques débutent à 11 heures, moment durant lequel une minute de silence est respectée dans toute la Belgique. La reine Fabiola marque alors la cérémonie par sa présence, toute de blanc vêtue. Plus de quarante chefs d'État et de gouvernement étrangers sont présents, outre des personnalités belges et du monde politique. Des écrans géants sont installés devant la cathédrale, où des milliers de personnes suivent cette cérémonie également retransmise en direct sur quatre chaînes de télévision francophones et néerlandophones. La RTBF annoncera par la suite une audience record de 1.250.000 téléspectateurs lors de cet événement.

Durant la messe, sur des musiques de Jean-Sébastien Bach et autres interprétations d'artistes belges renommés, les thèmes chers au roi Baudouin sont évoqués comme le traitement des plus précarisés et des immigrés, la traite des êtres humains ou la lutte contre le Sida. Le tout sous le thème de "l'espérance".

Le cercueil du Roi est ensuite transféré à la crypte de Laeken, où la population continuera encore à lui rendre un dernier hommage durant les jours qui suivent.