Lotte Kopecky crée la surprise en se hissant sur la deuxième marche du podium au Tour de France

L'Anversoise âgé de 27 ans a marqué le Tour de son empreinte en portant le maillot jaune pendant six jours, en remportant le maillot vert et une victoire d'étape et en terminant 2e du général. "Je ne pouvais pas faire mieux. Jour après jour, tout se passait mieux que ce que je m'attendais. Surtout samedi sur le Tourmalet, je me suis étonnée moi-même. Même si j'avais l'impression qu'un camion avait roulé sur mes jambes ce matin (dimanche matin, ndlr.)."

Interrogée sur une possible victoire finale un jour sur le Tour, Kopecky "ne l'exclut pas, mais ce n'est comme si j'allais m'y engager pour les deux prochaines années. Je suis contente de la coureuse que je suis et ce n'est pas mon intention de changer. Je rêve plus de gagner Paris-Roubaix et les Mondiaux que le Tour."