La livraison à la Belgique des premiers avions de chasse F-35A risque d'être retardée de 6 mois

Le contrat que notre pays a signé avec les États-Unis stipule que, comme pour tous les autres pays, les F-35 doivent être livrés dans la configuration la plus récente/moderne disponible. Actuellement, le F-35A fait l'objet d'une importante mise à jour matérielle et logicielle. Entre autres, les principaux ordinateurs et écrans sont remplacés afin de mettre en œuvre une série de nouvelles capacités sur le F-35A : nouvelles armes, guerre électronique améliorée, etc.

Selon la Défense, "cette mise à niveau est connue sous le nom de "Tech(nology) Refresh 3 (ou également appelée TR-3)" et les nouvelles capacités sont regroupées sous le titre "Block 4 (upgrade)". Elles rendent l'avion nettement plus apte à faire face aux menaces terrestres et aériennes modernes d'aujourd'hui, tant offensives que défensives"

Toute mise à niveau majeure s'accompagne naturellement d'un effort important de certification et de qualification, nécessitant des campagnes de plus de 200 vols d'essai. Et c'est là que le bât blesse. Bien que la production de nouveaux avions soit (enfin) conforme au calendrier, la certification accuse des retards. Ce qui fait que les avions ne sont pas homologués.