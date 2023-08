Le centre antipoison reçoit toujours plus d'appels concernant des surdoses de paracétamol : "En prendre trop peut affecter le foie"

En 2022, 53.564 appels étaient liés à des expositions et 8.135 concernaient des demandes d'informations. Le total de 61.699 appels enregistrés en 2022 est donc légèrement supérieur à celui de 2021 qui était de 61.029, mais plus faible que lors de l'année record de 2020, où le centre avait reçu 65.308 appels.

La majorité des appels, 23.873 en 2022, concerne toujours l'utilisation des médicaments. Il s'agit d'une augmentation de 4,6 % sur un an et de 3,8 % en cinq ans. Le nombre d'appels liés au Paracétamol, avec 2.640 expositions en 2022, représente une augmentation d'un tiers en cinq ans. L'utilisation normale du médicament ne pose aucun risque et est donc disponible sans ordonnance, mais un surdosage peut affecter le foie.

Les expositions aux produits ménagers ont représenté 10.462 appels l'année dernière, soit une baisse de 3,6% ces cinq dernières années, qui peut notamment s'expliquer par des campagnes de prévention. La baisse la plus importante concerne les appels liés à des capsules de lessive (-35,1%) et de lave-vaisselle (-19,8%).

Au cours des cinq dernières années, les expositions aux compléments alimentaires (+30 %), au chocolat (+121 %) ainsi qu'aux plantes (+23,4 %) ont quant à elles sensiblement augmenté.

Par ailleurs, 6.630 appels pour un total de 6.861 animaux ont également été enregistrés en 2022, la plupart après qu'ils aient mangé du chocolat, une augmentation de 40% en cinq ans.