Natuurpunt Gent, une association de protection de la nature a partagé sur les réseaux sociaux des images inédites de renardeaux et de leur mère dans leur tanière dans les bois de Vinderhoute (Vinderhoutse Bossen), non loin de Gand en Flandre orientale. Il s’agit d’un montage vidéo de deux minutes grâce auquel on peut voir l’évolution des renardeaux qui jouent sous la surveillance de leur mère à l'entrée de leur tanière.