Des louveteaux filmés aux Pays-Bas sont peut-être les descendants d’August et Noëlla

Le 25 juillet, le loup August a été renversé dans le Limbourg. Il était alors en route vers sa progéniture, l'estomac plein de nourriture. "Pour ces sept louveteaux, l'avenir ne s'annonce pas radieux, car la mère Noëlla doit s'atteler, seule, à la tâche presque impossible de tous les nourrir", explique Jan Loos de Welkomwolf.

Sur les 21 louveteaux des trois portées précédentes d'August et Noëlla, seuls deux sont encore en vie avec certitude. Un mâle portant le nom scientifique GW2435m, né en 2021, a d'abord aidé à élever les louveteaux nés en 2022 avant de se déplacer dans la Veluwe, fin novembre 2022. En janvier, il a trouvé une compagne, une louve portant le nom de GW3012f et originaire d'une meute de Basse-Saxe, en Allemagne.

Autre descendante du couple limbourgeois, la louve Emma, née en 2022, s'est installée cette année au nord d'Anvers. Emma et son "frère" de la Veluwe semblent pour l'instant être les seuls loups du Limbourg susceptibles d'assurer une prochaine génération.

Mercredi, les autorités néerlandaises ont annoncé que des louveteaux avaient été filmés dans la Veluwe par des caméras animalières. "Bien sûr, on doit attendre les recherches ADN. Mais si l'on sait que GW2435m a été identifié de janvier à fin avril avec la même louve à ses côtés, que la saison des amours des loups se limite à février et que la naissance des louveteaux se situe toujours entre mi-avril et mi-mai, on peut conclure qu'August et Noëlla ont des petits-enfants qui grandissent désormais dans la Veluwe", souligne Jan Loos.