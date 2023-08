Le Zwin développe un guide de promenade pour les personnes aveugles et malvoyantes

Pour réaliser ce guide, le parc naturel du Zwin a collaboré avec des experts expérimentés, tels que Lore Casselman, entre autres. "En tant qu'aveugle, j'aimais déjà visiter le parc", explique-t-elle. "On peut y sentir l'air marin ou l'ail sauvage en fleur, on peut entendre les cigognes. Mais avec le guide, on obtient encore des informations supplémentaires et on peut mieux imaginer à quoi ressemblent les cigognes ou quelle est leur taille. Cela rend la visite du parc naturel du Zwin encore plus intéressante et amusante pour nous".

Les personnes aveugles ou malvoyantes peuvent emprunter gratuitement le guide à la réception du parc.