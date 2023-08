Les prix des denrées alimentaires restent élevés dans les supermarchés malgré la baisse des prix des matières premières et de l'énergie

Depuis plus d'un an, Test Achats compare chaque mois les prix de plus de 3 000 produits dans les supermarchés. Cette comparaison montre aujourd'hui que les prix augmentent moins vite qu'il y a quelques mois, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Avec 15,4 %, l'inflation recule pour la quatrième fois consécutive et se situe au même niveau qu'il y a sept mois.

En même temps, l’organisation de défense des consommateurs a du mal à comprendre qu'un certain nombre de produits soient devenus plus chers, quand on sait que les prix des matières premières et de l'énergie sont en baisse depuis plusieurs mois. Test Achats réitère donc sa demande au gouvernement d'enquêter plus avant sur l'existence de fausses augmentations de prix. Le SPF Economie a indiqué à "De inspecteur" Radio 2 (VRT) que l'enquête était en cours mais qu'elle pourrait durer plusieurs mois.

Test Achats espère également que sa plainte auprès de l'Autorité de la concurrence portera bientôt ses fruits et que des réductions de prix pourront avoir lieu.