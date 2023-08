Quinze Belges évacués du Niger à bord d’avions français

Les Affaires étrangères avaient annoncé mardi que plusieurs ressortissants belges et "intéressés" ayant manifesté leur volonté de quitter le Niger seraient évacués à bord d'avions français. Il s'agit de personnes de nationalité belge et de "parties intéressées" qui ont un lien avec la Belgique, notamment familial. Selon les informations des Affaires étrangères communiquées mardi, quelque 110 Belges étaient présents dans le pays d'Afrique de l'Ouest.

Par ailleurs, un autre avion transportant 87 personnes évacuées du Niger a atterri à Rome mercredi matin. Selon l'agence de presse Ansa, il y avait à bord 36 italiens, 21 Etats-Uniens, quatre Bulgares et deux Autrichiens.