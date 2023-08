Production record d’énergie éolienne au cours du mois de juillet dernier

L'importante production d’énergie renouvelable a également permis de couvrir une partie de la demande d'électricité. Si l'on considère la consommation, la production solaire et éolienne a permis de couvrir 35 % de la demande d'électricité, ce qui est un chiffre élevé pour les énergies renouvelables", a déclaré Marie-Laure Vanwanseele. C'est un chiffre élevé pour les énergies renouvelables".

La production d'énergie éolienne augmente et la production d'énergie solaire ne se porte pas mal non plus : le début d'une baisse des prix sur les factures d'énergie ? "Cela fait vraiment baisser les prix quotidiens", déclare Matthias Detremmerie, négociant en gaz et en électricité chez le fournisseur d'énergie Elindus. Pour les personnes ayant des contrats variables, c'est une bonne nouvelle.

Les chiffres sont généralement assez bas, alors est-ce une bonne idée de passer à un contrat fixe maintenant, avant que les chiffres n'augmentent à nouveau ? "Les chiffres n'augmenteront qu'en hiver, donc je ne le déconseille certainement pas. Mais nous constatons que les chiffres sont revenus au même niveau que le premier été après Covid. Il semble donc que la crise énergétique soit derrière nous", conclut Matthias Detremmerie.