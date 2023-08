Un jeune footballeur bruxellois condamné à Malte renvoyé de son club

Début juillet, cinq jeunes bruxellois ont été jugés à Malte pour viol, enlèvement et mauvais traitements. L'un d'eux aurait violé une Française de 17 ans. Les cinq individus auraient également kidnappé, agressé et volé l'ami de la jeune fille âgé de 16 ans. Quatre des cinq suspects ont nié les faits.

Le jeune footballeur, contrairement aux autres suspects, a partiellement avoué à la police maltaise sa présence lors des faits. En conséquence, il a été condamné à un an avec sursis et a été autorisé à quitter Malte et à rentrer en Belgique.

Son club a estimé qu'il s'agissait de faits graves auxquels il ne voulait pas être associé. Il a donc résilié le contrat avec le joueur. Le jeune homme n'avait rejoint ce club que depuis très peu de temps.