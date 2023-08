Les plaintes concernant l'organisation du World Scout Jamboree en Corée du Sud s'accumulent

L'organisation du World Scout Jamboree qui a actuellement lieu en Corée du Sud est loin d’être parfaite. C'est ce que confirme Jasper Hulsmans, chef de la délégation belge. Ainsi, une centaine de jeunes sont déjà tombés malades à cause de la chaleur (pas les Belges) et il y a des plaintes concernant les installations sanitaires et la nourriture. Des plaintes que les participants belges transmettent également en Belgique. L'organisation promet des améliorations.