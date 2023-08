Blur, Cypress Hill et Tiësto vedettes des Lokerse Feesten, qui débutent ce vendredi

C'est sous la pluie que le coup d'envoi du festival sera donné ce vendredi sur la scène du Grote Kaai à Lokeren. Malgré ces conditions maussades, l'organisation se veut optimiste. "Nous avons la chance d'avoir une surface pavée. Donc, dans l'ensemble, cette météo n'est pas trop grave", se rassure Steven Latré, porte-parole du festival. L'an dernier, les Lokerse Feesten avaient attiré un total de 125.000 visiteurs.

Le festival, à la programmation particulièrement éclectique, se compose de deux scènes, la principale sur le Grote Kaai et le Club Stubru, en intérieur, consacré aux artistes émergents.

La première soirée sera animée par des artistes néerlandophones, des chanteuses S10 et Merol aux groupes The Opposites et Goldband, tête d'affiche du jour, en passant par le chanteur belge Used. Une soirée consacrée au métal est prévue le dimanche 6 août avec notamment Within Temptation, Amenra, Bullet For My Valentine et Megadeth.

Une programmation diverse comprenant plusieurs stars internationales s'étalera sur les jours suivants, à commencer par le groupe britannique Blur, qui proposera sa seule date belge de l'été à Lokeren, le 8 août. Cypress Hill, Rag'n'Bone Man, Placebo ou encore Jax Jones sont également à l'affiche, ainsi que Tiësto, attendu en clôture du festival le dimanche 13 août.