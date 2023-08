Mystères de Flandre : Comment la success-story des crêpes artisanales a fait la renommée de Beauvoorde

Aujourd'hui, 24 personnes travaillent dans l'entreprise familiale et on trouve des crêpes Beauvoorde dans toute l’Europe et même au-delà. "On trouve les crêpes surtout dans les pays du Nord, car les pays plus méridionaux ne mangent pas de crêpes", explique Karen. La Suède, le Danemark et les Pays-Bas sont de bons clients".

Mais même en dehors de l'Europe, vous trouverez des crêpes de Beauvoorde. "Et ce, grâce aux expatriés du Royaume-Uni, des États-Unis et de Dubaï", conclut Karen Pauwelyn.