Des détenus filment la prison de Saint-Gilles infestée par les rats

L'infestation de rats dure déjà depuis un certain temps. En 2022, la CCSP écrivait dans son rapport annuel que l'environnement de la prison de Saint-Gilles était "morbide" et que "certains espaces de l'institution pénitentiaire sont si sales qu'on ne le croit qu'après l'avoir vu de ses propres yeux". En 2019, un détenu a témoigné auprès du média BRUZZ, affirmant que "les rats vous marchent sur le corps pendant la nuit".

L'infestation serait due au fait que les détenus jettent des déchets et des restes de nourriture à travers les barreaux des cellules, ce qui attire les rats. "Saint-Gilles est une prison vétuste. Le problème est profond et concerne la saleté dans les cours et entre les cellules et le mur extérieur", a déclaré Ruben Bruynooghe, membre du comité de surveillance de la prison de Saint-Gilles.

Les détenus sont eux-mêmes responsables du nettoyage et de l'hygiène des cellules et des cours de la prison, mais il n'y aurait pas assez de matériel disponible pour accomplir cette tâche correctement.

Selon Ruben Bruynooghe, il faudrait effectivement disposer d'un meilleur équipement, mais cela ne suffirait pas à résoudre le problème. "Certains endroits ne peuvent être nettoyés que de l'extérieur des cellules. C'est pourquoi nous avons confié cette tâche à une entreprise externe à la prison."