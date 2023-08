Google rend hommage au champion cycliste intersexe Willy De Bruyn d’Erembodegem, né sous le prénom d'Elvira

Il fut inscrit officiellement au registre de sa commune comme fille par ses parents, et élevé comme tel.

En tant qu'athlète, il est devenu champion du monde cycliste à deux reprises, en 1934 et en 1936. Officieusement, car les courses féminines n'étaient pas officiellement organisées à l'époque. Mais il trouve de plus en plus inconfortable de concourir contre des femmes, car il se considère comme un homme. À partir de 1936, Elvira commence à prendre conscience de son identité. Le 24 mars 1937, il effectue une chirurgie de réassignation de genre et devient officiellement Willy De Bruyn.

Le moteur de recherche Google souhaite que cet hommage attire l'attention sur le tabou qui entoure les athlètes intersexes.

En 2019, la ville de Bruxelles a décidé de donner le nom de Willy De Bruyn à une rue située entre la gare du Nord et Tour & Taxis, le quartier où il tenait un café avec sa femme, le "Café Denderleeuw" Il s'agit de la première rue bruxelloise dédiée à une personne intersexe.