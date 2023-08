Record absolu du nombre de visiteurs dans les musées pour un mois de juillet

À Bruges, les chefs-d'œuvre du musée Groeninge, de Van Eyck à Raveel, ont attiré 17 % de visiteurs en plus ; l'église Notre-Dame a reçu près d'un cinquième de visiteurs en plus. L'hôtel de ville a également été plébiscité (+60 %) et le Volkskundemuseum a accueilli deux fois plus de visiteurs. Le Sint-Janshospitaal étant temporairement fermé, le nombre total de 70 000 visiteurs est comparable à celui du mois de juillet de l'année dernière.

Qui sont les visiteurs qui se rendent à Bruges ?

Beaucoup de Belges, y compris des personnes en vacances sur la côte et qui cherchent une autre occupation. Nous voyons aussi plus de Néerlandais et de Français, mais le tourisme international n'a pas encore atteint le niveau qu'il avait avant le Covid", explique Elviera Velghe, de Musea Brugge.