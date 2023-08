Mystères de Flandre: Arthur Merghelynck, le châtelain de Beauvoorde passionné de généalogie

Environ 30 ans plus tard, Merghelynck - marié depuis 1895 à Julienne Flyps, fille d’agriculteurs, mais resté sans descendants - fit noter dans son testament que le château devait rester dans l’état dans lequel il se trouvait à l’époque. En 1905, il en faisait don à l’Etat belge, pour qu’il soit mis à la disposition de l’Académie royale de langue et littérature néerlandaise. Le château fut classé au titre de monument en 1987, et sa gestion fut transférée un an plus tard à la Fondation du patrimoine flamand, rebaptisée entretemps Herita. C’est cette dernière qui en assure l’entretien et pour l’instant la rénovation.

"Arthur Merghelynck souhaitait que rien ne soit modifié à l’intérieur ni à l’extérieur du château. Nous voulons respecter son vœux", indiquait à Radio 2 l’historienne Véronique Lambert qui travaille pour Herita. Depuis quelques temps déjà, elle recherche donc des sources qui puissent lui en dire davantage sur le château de Beauvoorde et son aspect peu avant la mort du dernier châtelain. Elle a ainsi notamment sollicité l’aide de Radio 2, dans le cadre de sa série estivale "Mystères de Flandre". Et les premiers témoignages d’auditeurs et lecteurs ont commencé à arriver.