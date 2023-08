Delhaize annonce la reprise de 15 premiers supermarchés par des indépendants

Il s'agit des magasins de Recogne, Bouffioulx et Nivelles en Wallonie, Flagey, Boondael, Hankar et Mutsaard en Région bruxelloise, ainsi que Wilrijk, Deurne, Ronse, Grimbergen, Denderleeuw, Knokke, Izegem et Ypres en Flandre. Delhaize indique avoir choisi les repreneurs au terme d'une "sélection minutieuse" afin de "garantir un avenir durable" aux supermarchés.

Cinq des repreneurs exploitent déjà d'autres supermarchés Delhaize, cinq sont des collaborateurs de la marque au lion et cinq rejoignent l'entreprise pour la première fois. La chaîne précise que tous les travailleurs des supermarchés concernés conservent leur emploi ainsi que leurs conditions de travail et salariales actuelles. Ils en recevront la confirmation écrite dans une lettre signée par Delhaize et par le repreneur indépendant.