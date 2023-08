Le Jamboree en Corée du Sud écourté à cause d'un typhon, les scouts belges seront évacués mardi

La 25e édition du Jamboree mondial, placée sous le thème "Dessine ton rêve", était initialement prévue jusqu'au 12 août. Elle réunit environ 43.000 jeunes de 160 pays. Quelque 1.250 guides et scouts belges y participent. Des milliers de participants, dont les 4.000 Britanniques et les 1.500 Américains, ont quitté prématurément le rassemblement en fin de semaine dernière en raison de la chaleur extrême et d'une organisation jugée défaillante.

Le puissant typhon Khanun, qui a fait au moins un mort en passant au-dessus de l'archipel japonais d'Okinawa la semaine dernière, devrait atteindre la Corée du Sud jeudi, selon les services météorologiques.

"Un sérieux plan d'évacuation a été prévu en collaboration avec l'armée sud-coréenne, avec des voies de sortie en suffisance, des abris, et une station météo sur place afin de suivre au mieux la situation", expliquait dimanche un porte-parole des Scouts et Guides de Flandre.