Mondiaux de cyclisme : Lotte Kopecky conserve son titre mondial sur l’élimination

La coureuse attachée à l’équipe SD Worx, qui évolue tant sur piste que sur route et qui a terminé deuxième du récent Tour de France Femmes, disputera trois épreuves cette semaine aux Mondiaux de Glasgow: la course aux points mardi, l'omnium mercredi et l'épreuve en ligne sur route dimanche.

"C'est chouette de commencer les Mondiaux de cette façon. Ce titre me donne un 'boost' au niveau de la confiance. Mais mardi, je disputerai la course aux points avec un gros drapeau rouge sur la tête. Ce ne sera pas une course facile", commentait Kopecky au sujet de son statut de favorite.