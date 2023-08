D’ici 2030, une offre à 80% végétarienne dans les restaurants universitaires d'Anvers

"Il y a encore de nombreux chantiers en cours pour devenir plus durable", affirme l'université, qui vise la neutralité climatique d'ici à 2030 et le zéro carbone d'ici à 2050. En un an, l'université émet à peu près autant qu'une voiture parcourant 160 millions de kilomètres. Pour atteindre la neutralité climatique, les émissions de l'université doivent diminuer de 4,6% par an.

"Il y a donc de la place pour des améliorations sur les menus des restaurants universitaires", explique Mathias Verstraeten, coordinateur de l'université pour les questions climatiques. "D'ici 2030, 80% des repas proposés devront être végétaliens ou végétariens. La viande rouge et la viande transformée, en particulier, disparaîtront de la carte."

La viande - en particulier la volaille - et le poisson qui seront encore servis devront à l'avenir être issus d'élevages durables. "D'ailleurs, les chiffres montrent que les substituts de viande sont déjà au goût des étudiants", souligne M. Verstaeten. "Environ la moitié des repas commandés sont déjà végétaliens ou végétariens."

Cela étant, ce qui consomme le plus sur les campus, ce sont les infrastructures. Le gaz se taille ainsi la part du lion. L'UAntwerpen affirme donc qu'elle continuera à se concentrer, dans les années à venir, sur des bâtiments qui permettent de faire des économies d'énergie. L'accent est également mis sur la mobilité et le transfert modal. Enfin, l'université souhaite s'adapter au changement climatique, notamment en plantant des arbres.