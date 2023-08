Evacuation de milliers de scouts du Jamboree en Corée du Sud : les Belges partent en bus vers Incheon

Les forces spéciales coréennes ont été déployées pour aider à l'évacuation, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place. Le gouvernement a annoncé dépêcher 1.000 bus pour le transfert des scouts, pour la plupart adolescents.

Contrairement à ce qui avait été annoncé, tous les scouts ne seront pas transférés à Séoul. Il y aura des camps dans sept autres villes.

Outre Séoul, il s'agit des villes d'Incheon, de Daejeon et de Sejong, ainsi que des provinces de Gyeonggi-do, Chungcheongnam-do, Chungcheongbuk-do et Jeollabuk-do. Des lieux d’hébergement seront aménagées dans les bâtiments scolaires, des universités et des centres de formation.