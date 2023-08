Forte augmentation des admissions aux urgences pour des allergies sévères chez les jeunes

L'augmentation se fait notamment sentir chez les jeunes, écrit De Morgen ce mardi. "L'augmentation est principalement due aux allergies alimentaires", explique Bart Lambrecht, pneumologue. Selon lui, "nous sommes trop propres". Les vêtements sont lavés beaucoup plus souvent, les bébés sont souvent lavés avec toutes sortes de savons, etc. et cela perturbe leur barrière cutanée, leur système immunitaire est également moins stimulé. En conséquence, le corps réagit parfois plus rapidement aux nutriments inoffensifs comme par exemple les cacahuètes."

Que pouvons-nous faire ? "Pendant longtemps, la tendance a été de rechercher les allergies alimentaires chez les enfants, puis de passer à un lait hypoallergénique. Mais plus le régime est basique, plus la situation s'aggrave", explique Lambrecht.