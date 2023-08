La porte d'entrée d’une maison et des voitures endommagées par une explosion à Alost

Les pompiers et la police sont arrivés sur les lieux, de même que le laboratoire et le service d'enlèvement et de destruction d’engins explosifs (SEDEE). Entre-temps, le parquet de Flandre orientale a également ouvert une enquête sur les circonstances exactes de l'attentat. "Toutes les pistes sont encore ouvertes", a déclaré le bourgmestre Christoph D'Haese (N-VA). "Pour l'instant, il n'y a pas d'autres détails à communiquer. Il y a eu une forte détonation et les dégâts sont considérables".

Le chef de la zone de police ajoute : "Il pourrait s'agir d'un explosif de fabrication artisanale. Nous pouvons exclure l'utilisation d'une grenade, mais il s'agissait d'un explosif bien fabriqué". Les occupants de la maison touchée ont été hébergés par des proches.

Personne n'a été blessé. Le Ledebaan a été fermé pendant un certain temps.