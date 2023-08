Le nombre de postes vacants dans l’enseignement néerlandophone continue d'augmenter : 20 % de plus que l'an dernier

"Nous craignons de devoir commencer avec une équipe incomplète", prévient Maggy Vankeerbergen, directrice de l'Athénée technique GO de Halle. "Il est possible que nous recevions encore des candidatures, mais nous constatons aussi que les enseignants changent d'avis à la dernière minute. Par exemple, ils optent pour une école plus proche ou pour un travail qu'ils trouvent plus intéressant".

"Avant, on était plus ou moins sûr au début des vacances, mais aujourd'hui, il reste parfois une place à la fin du mois d'août parce que quelqu'un ne vient finalement pas. Nous allons donc retravailler les horaires de septembre, mais je crains qu'il y ait des élèves sans professeurs.