L'autoroute E40 entre Bruxelles et Gand, fermée cette nuit suite à des travaux, la déviation via Anvers est à éviter

L'autoroute E40 sera encore fermée à la circulation entre Grand-Bigard et Affligem en direction de Gand la nuit prochaine pour l'installation d'une nouvelle signalisation des voies. Mieux vaut éviter les déviations via Anvers car il y aura également des embouteillages en raison des travaux dans le Kennedytunnel et le Waaslandtunnel.