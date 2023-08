Un homme interpellé en Hongrie pour des actes de torture commis sur un Néerlandais à Ravels

La victime avait été retrouvée le 23 février en rue à Poppel (Anvers)près de la frontière par des ouvriers. Il lui manquait un doigt et présentait d'autres blessures qui semblaient avoir été commises à l'arme blanche. Le Néerlandais aurait été enlevé et torturé, potentiellement dans le cadre d'une affaire liée au milieu de la drogue.

L'enquête a rapidement conduit à l'interpellation de trois personnes, des Néerlandais âgés de 20 à 23 ans. La semaine dernière, un quatrième suspect a été retrouvé. L'homme, de nationalité rwandaise, résidait en Hongrie. Les forces de police hongroises l'ont appréhendé vendredi, dans l'appartement qui lui servait de cachette. Sur son mandat d'arrêt on qualifie le suspect de "dangereux" et de "violent". La police hongroise a réussi à le localiser cet été et a pu l'arrêter le 4 août, dernier. Le suspect n'a pas résisté et s'est rendu.

La justice hongroise devra se prononcer sur son éventuelle remise à la Belgique.