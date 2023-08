Dès l’an prochain, Bruxelles aura un poète urbain

Pour que la poésie urbaine soit aussi bruxelloise que possible, la députée Groen préconise "d'embrasser le multilinguisme typiquement bruxellois et de donner aux poètes urbains un contenu large et pluridisciplinaire. Les poètes urbains offrent une excellente occasion de travailler de manière ludique sur les compétences linguistiques" et de partir à la découverte tant avec les enfants que les personnes pratiquant d'autres langues.

L’intérêt à Bruxelles pour un poète urbain - comme il en existe déjà à Anvers et Gand - est grand. Une publication affichée sur Facebook par la poétesse slam Lisette Ma Neza (photo) sur ce sujet avait en effet suscité beaucoup d’intérêt positif. Un sondage d’opinion réalisé en 2020 par BRUZZ avait d’autre part démontré que 70% des participants étaient convaincus par le concept de poète urbain pour Bruxelles.