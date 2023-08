Reprise des recherches à Maaseik autour du dossier d'Elke Wevers, disparue en 2010

L'opération était menée sous la direction d'un juge d'instruction de Tongres. Un bateau a été utilisé pour fouiller le fond du canal à la recherche de potentiels objets présents dans l'eau. Selon le quotidien Het Belang van Limburg, une personne équipée d'un drone sous-marin aurait aperçu quelque chose de suspect dans le canal il y a quelque temps.

"Il faut attendre le résultat de cette opération pour déterminer s'il s'agit réellement d'objets suspects et s'ils peuvent être liés au dossier de la disparition d'Elke Wevers", a ajouté Marijke Teunis du parquet limbourgeois. Le canal a été partiellement fermé à hauteur de Voorshoven et la protection civile, la police fédérale et la police locale ont bloqué le chemin de halage le temps de l'opération.

Une recherche précédente avait déjà eu lieu en mars dernier sur "Het Eilandje" (photo), une petite île située à Neeroeteren (Maaseik) dans le canal Zuid-Willemsvaart. Cette opération n'avait toutefois donné aucun résultat.