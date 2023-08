Un adolescent de 15 ans blessé lors d’une agression au couteau à Blankenberge

Les faits ont eu lieu mardi aux alentours de 21h45 à la gare de Blankenberge. Un jeune de 15 ans a été poignardé à plusieurs endroits dans le dos sans raison apparente, et a dû être transporté à l’hôpital. L'auteur présumé des faits s'est ensuite retranché dans un bâtiment vide d’une ancienne bibliothèque situé à proximité.

À l'arrivée de la police sur les lieux, le suspect - un homme de 27 ans - s'est montré agressif et a tenté de s’en prendre aux agents. Les forces de l'ordre l'ont alors neutralisé en lui tirant un coup de feu au niveau du bras. Tant le suspect que la victime ont été emmenés à l'hôpital pour y être soignés. Entretemps, ils ont pu quitter l'hôpital.

L'auteur présumé a été interpellé et sera prochainement entendu par la police. Les circonstances de l’incident ne sont pas connues. Il se pourrait que l’adolescent et le suspect ne se connaissent pas, et que la victime ait donc été choisie au hasard.