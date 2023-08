Après la tempête, Ostende aplanit le sable pour libérer l’accès aux cabines de plage

La commune de Bredene connait le même problème, après les intempéries. "C’est vraiment exceptionnel de devoir déplacer du sable pendant les mois d’été", soulignait aussi l’échevin des Travaux publics, Erwin Feys. Là aussi, de nombreuses cabines n’étaient plus (facilement) accessibles en raison de monticules de sable sur la plage.

Les falaises qui s'étaient formées à Bredene ont été démantelées lundi après-midi, indiquait l'Agence flamande des services maritimes et du littoral (MDK). Elles avaient été créées à Blankenberge et Bredene par la combinaison d'une grande marée et de vents violents.

Les escarpements de plus d'un mètre de haut qui subsistaient à l'ouest et à l'est du poste de plage n°1 à Bredene après que le sable se soit tassé ont été abattues par un entrepreneur lundi après-midi.