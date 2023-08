Mondiaux de cyclisme : Lotte Kopecky décroche le bronze à l'omnium

Deuxième du Tour de France Femmes sur route qui s'est achevé le 30 juillet, Lotte Kopecky a conservé dimanche son titre de championne du monde sur la piste dans l'épreuve par élimination, décrochant deux jours plus tard une nouvelle médaille d'or, dans la course aux points. Elle compte désormais six titres de championne du monde sur piste.

La coureuse anversoise de 27 ans a prévu de retourner sur la route pour prendre le départ dimanche de la course en ligne. C'est la cinquième médaille dans le clan belge sur la piste à Glasgow après les deux titres mondiaux de Lotte Kopecky (course aux points et par élimination), le bronze de Tuur Dens (scratch) et le bronze aussi de Fabio Van den Bossche dans la course aux points.